В окрестностях Донецка взорван ресторан, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену.

Как сообщили АПА в Конгрессе азербайджанцев Донецка, инцидент произошел 2 марта. В результате взрыва был ранен владелец ресторана, уроженец Зардабского района Азербайджана 60-летний Исмаил Гулиев.

Он был доставлен в больницу.

Совершившие подрыв лица были в масках, их личности неустановленны.

Отметим, что в последнее время в Украине увеличились случаи нападения на азербайджанских бизнесменов и на принадлежащие им объекты, похищение людей, сообщается, что 25 азербайджанцев были похищены неизвестными. В связи с этими фактами Генеральной прокуратурой Украины возбуждены уголовные дела.