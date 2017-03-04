Россия поставит в Азербайджан часть изотопов, необходимых для запуска в эксплуатацию стерилизационной установки, сказали Trend в ЗАО «Центр ядерных исследований».

Как сказали в ЗАО, документы на их поставку будут подписаны до конца марта, после чего изотопы будут доставлены в Венгрию, а затем согласно утвержденной дорожной карте транспортированы в Азербайджан.

«Пакет документов для транспортировки изотопов в страну подготовлен, остается лишь их подписать, что, как мы ожидаем, состоится до 20 марта. Документы будут подписаны с российской стороной», — сказали в ЗАО. Работы по строительству стерилизационной установки были осуществлены институтом изотопов Венгрии. Как известно и часть изотопов будет изготовлено в Венгрии. «После подписания необходимых документов с российской стороной потребуется дополнительно еще три месяца на то, чтобы изотопы были доставлены в Венгрию, после чего транспортированы в Азербайджан», — сказали в ЗАО.

Параллельно с этим, как сказали в ЗАО, ожидается также получение лицензий на импорт и перевозку изотопов, решение о выдаче которых будет принято на уровне правительства Азербайджана.

«Полагаем, что уже к сентябрю стерилизационная установка будет запущена в эксплуатацию», — сказали в ЗАО.

Для использования изотопов, как сказали ранее в ЗАО, требуются три лицензии. Первая лицензия — на их покупку и содержание уже получена, а две другие лицензии на их импорт и перевозку предстоит еще получить. ЗАО «Центр ядерных исследований» должно будет представить отчет в МАГАТЭ о получении лицензий и о том, где будут закуплены изотопы.

В настоящее время стерилизационная установка, а также лаборатория и вся необходимая инфраструктура полностью готовы к эксплуатации.

Стерилизационная установка будет расположена в поселке Гобу (20 километров от Баку) на участке, находящемся на балансе ЗАО «Центр ядерных исследований».

Стерилизационная установка позволяет применить метод гамма-облучения для уничтожения микробов, что, в свою очередь, увеличивает сроки хранения сельхозпродукции (зерна, мясопродуктов, сухофруктов, картофеля и т.д.), а также медицинских препаратов.