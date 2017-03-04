Оппозиционера Алексея Навального закидали яйцами на железнодорожном вокзале в Уфе. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел в момент, когда основатель Фонда борьбы с коррупцией вышел из поезда. Несколько человек на перроне начали кричать «Позор!» и бросать в него сырые яйца, уточняет сайт радиостанции.

«Да классно же было. Красивый приезд, который заметили все на вокзале (а там было много людей)», — прокомментировал произошедшее Навальный в своем микроблоге Twitter.

Оппозиционер прибыл в город на пресс-конференцию. Он планирует открыть в столице Башкортостана один из своих штабов.