Зарубежные визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева демонстрируют место Азербайджана в мире и отношение к стране.

Как передает Тренд, об этом сказал заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.

Он отметил, что эти визиты демонстрируют большую необходимость в развитии сотрудничества, связей с Азербайджаном, как в рамках различных международных мероприятий, так и в двусторонних отношениях. «То есть, в мире существует необходимость в сотрудничестве с Азербайджаном, видны позиция и место Азербайджана. И с этой точки зрения велико значение последних визитов Президента Азербайджана», — сказал Новруз Мамедов.

Замглавы Администрации добавил, что во время официального визита главы государства в Катар был проведен широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества в ряде сфер между двумя странами, и приняты соответствующие решения. «Полагаю, что после этого между двумя странами возникли хорошие возможности для развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, туризма, двустороннего инвестирования, активизации авиасообщения и др. Во время визита были проведены обсуждения в этих направлениях. В скором времени мы увидим результаты этого визита и обсуждений», — сказал он.

Новруз Мамедов отметил, что одна из главных задач, поставленных Президентом Азербайджана – дальнейшее развитие межгосударственных отношений. «Потому что в нынешний период государства не смогут обеспечивать себя в одиночку. Взаимные связи вносят свой вклад в эти вопросы. И в данном аспекте 13-й саммит Организации экономического сотрудничества, проведенный в Исламабаде, имеет очень большое значение», — сказал он.