В январе этого года из Азербайджана в зарубежные страны была продана электроэнергия на сумму 1 383,08 тыс. долларов США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный Таможенный Комитет (ГТК).

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 990,25 тыс. долларов или в 3,5 раза.

В январе положительная динамика наблюдается и в объеме экспорта электроэнергии. Так, зарубежным странам было продано 27 530,83 тыс. кВт/час электроэнергии. По сравнению с январем 2016 года этот показатель больше на 18 334,83 тыс. кВт/ч или в 3 раза.

Экспорт электроэнергии составил 0,17% от общего экспорта из Азербайджана.