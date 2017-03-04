«В Азербайджане каждый 7-й арестованный обвиняется по статье 234 Уголовного кодекса (незаконное приобретение наркотических средств)».

Как передает АПА, об этом заявил председатель коллегии Верховного суда Азербайджана Шахин Юсифов на заседании Союза ассоциаций судей.

«Одна из самых больших проблем связана со статьей 234.1 Уголовного кодекса. Сегодня каждый седьмой приговоренный к тюремному заключению был обвинен по этой статье. Сегодня в местах отбывания наказания, следственных изоляторах полно лиц, отбывающих наказание по этой статье. Три дня назад к нам обратились 65 заключенных. Они читают указы и видят, что позиция президента гуманна относительно положения заключенных. Они просят оказать содействие для их освобождения. Некоторые утверждают, что осуждены незаконно. Мы, анализируя рассмотренные дела, также видим, что полицейские вновь занимаются заполнением плана. Мы должны объяснить органам, осуществляющим уголовное преследование, что так нельзя. Если он наркоман, занимается оборотом наркотиков, то привлеките его к ответственности. Если человек ранее был неоднократно судим и постоянно содержится под «колпаком», это не значит, что его как только понадобится можно арестовать, это неправильно. Зачем это надо? Я прошу судей внимательно подходить к этому, не допускать фактов незаконного лишения свободы. Да, в этом вопросе есть определенный прогресс по сравнению с предыдущими годами. Есть оправдательные приговоры, и мы приветствуем это».