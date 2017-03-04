Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами на полуострове вероятен моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит плюс 4-6, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается плюс 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах — снег. В отдельных местах прогнозируются интенсивные осадки. Временами будет преобладать туман. В отдельных местах скорость преобладающего западного ветра возрастет.

Ночью температура воздуха составит 1-5, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.