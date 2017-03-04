«Главным вопросом в резолюции саммита Организации экономического сотрудничества является предприятие шагов для еще большего экономического развития стран-участниц и решение в рамках норм и принципов международного права проблем, беспокоящих страны-члены».

Как заявил заместитель главы, завотделом по внешним связям Администрации президента Новруз Мамедов, в проекте решения важным для Азербайджана была позиция по нагорно-карабахскому конфликту.

«Страны-участницы проголосовали по этому вопросу. К сожалению, Кыргызстан не присоединился к резолюции, аргументируя тем, что это политический вопрос. Это нас удивило. Такой шаг Кыргызстана непонятен. Мы всегда сотрудничали и будем сотрудничать с этой страной. В этой резолюции не было ничего необычного, в ней были отражены принципы ООН. В резолюции был поставлен вопрос обеспечения территориальной целостности, суверенитета стран, решения конфликтов в рамках норм и принципов международного права. В нынешнее время главы государств должны быть мудрыми и дальновидными. На встречах президента Азербайджана в Брюсселе также было отмечено, что, к сожалению, в нынешнее время хороших глав государств мало. В нынешних сложных условиях ни одно из государств не застраховано от определенных проблем. Поэтому надо быть мудрым и дальновидным».