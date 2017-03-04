В Азербайджане скончался судья.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ясамальского районного суда, председатель Союза ассоциаций судей судов Азербайджана Аладдин Джафаров на общем собрании Союза ассоциаций судей судов Азербайджана.

По его словам, судья Геранбойского районного суда Ширзад Гусейнов скончался накануне.

Отметим, Ш. Гусейнов родился в 1956 году. Он работал судьей в 1995-2000 гг. в Товузском районном суде, в 2000-2007 гг. — Самухском районном суде, 2007-2008 гг. — в Агстафинском районном суде. В 2008- 2013 годах он занимал пост председателя Агстафинского районного суда. И с 2013 года Ш. Гусейнов работал судьей в Геранбойском районном суде.