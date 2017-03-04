После задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Турции подозревают в связях с боевиками, глава республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в «пособничестве терроризму», а также предоставлении убежища разыскиваемым в Турции преступникам, передает РБК со ссылкой на газету Daily Sabah.

Об этом, по информации издания, президент Турции заявил, выступая в Стамбуле на четвертой церемонии вручения Phoenix Awards. «Они [Германия] должны быть преданы суду за пособничество и укрывательство террора», — также объявил Эрдоган.

Юсела, в свою очередь, он назвал «немецким шпионом», пояснив, что, по его данным, репортер Die Welt также является представителем запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). «Этого человека <…> в течение месяца скрывали в немецком консульстве, и когда мы потребовали от них, чтобы он предстал перед судом, они отказались [его выдавать]», — рассказал Эрдоган о задержанном корреспонденте.

Кроме того, президент Турции, как отмечает Daily Sabah, раскритиковал немецкие власти за то, что, по его мнению, они позволяют говорить в стране террористам из РПК, и в это же время предпочитают «блокировать» собрания, на которых министры из Турции пытаются обратиться к турецкому сообществу.

О задержании Юсела в Стамбуле стало известно 18 февраля. На территории Турции журналиста подозревают в причастности к террористической группировке, организации утечки данных и пропаганде экстремизма. Корреспондент Die Welt имеет двойное гражданство Германии и Турции. Прежде он был объявлен в розыск из-за того, что занимался освещением темы кибератак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака.