Бывший президент Гаити Рене Преваль умер на 75-м году жизни, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Преваль стал первым лидером в 202-летней истории страны, выигравшим демократические выборы, проработавший на своем посту полный срок и мирно передавший власть преемнику.

По образованию Преваль был агрономом. Впервые он занял президентский пост в 1996 году, после президентства своего соратника Жана-Бертрана Аристида — и ему же передал власть в 2001 году. Спустя три года Аристид был свергнут.

С 2006 по 2011 год Преваль вновь занимал пост президента страны. В этот период произошла трагедия, унесшая жизни более 200 тысяч человек, — землетрясение 12 января 2010 года.

Во время своего правления Преваль уделял внимание развитию инфраструктуры, занимался земельной реформой. В отличие от многих своих предшественников, его не обвиняли в массовых нарушениях прав человека, деспотизме или коррупции.