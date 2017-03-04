Экс-губернатора Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о своих чувствах, вызванных конфликтом с президентом США Дональдом Трампом, передает Газета.ру со ссылкой на Associated Press.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал «плохую» работу Арнольда Шварценеггера в кино и во главе штата.

Актер отметил, что изначально в ответ на неприятные комментарии Трампа в свой адрес он хотел «разбить его лицо об стол», подчеркнув, что в конечном итоге решил ограничиться ответом президенту в твиттере.