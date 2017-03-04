Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с германским коллегой Зигмаром Габриэлем тему развития двусторонних отношений.

Как передает агентство Анадолу, согласно дипломатическим источникам в Анкаре, телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Чавушоглу вновь озвучил обеспокоенность турецкой стороны относительно решения властей Германии по отмене мероприятия с участием министра юстиции Турции Бекира Боздага и министра экономики Нихата Зейбекчи.

Чавушоглу и Габриэль условились о встрече в Германии, которая как ожидается, пройдет 8 марта.