К содержанию

В ФРС США, скорее всего, поднимут базовую ставку

234832537

ФРС с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте текущего года, об этом в рамках выступления для глав компаний в Чикаго заявила глава американского регулятора Джанет Йеллен.

«Действительно, на нашей встрече комитета (по открытым рынкам) позже в этом месяце мы будем оценивать уровень безработицы и инфляции и, если рынок будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, вероятно будет уместна корректировка ставки», — сказала она (цитата по «Прайму»).

Она также добавила, что регулятор в области корректировки ставки будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы.

Сейчас учетная ставка ФРС составляет 0,5-0,75%. ФРС США на заседании комитета по открытым рынкам лишь в декабре ограничилась «сигнальным» повышением базовой ставки. Это стало вторым повышением с 29 июня 2006 года. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

В конце прошлого года регулятор объявил, что планирует довести базовую ставку до 1,5% в 2016 году и до 2,5% в 2017 году. Однако, как заметила конгрессмен от штата Висконсин Гвен Мур на слушаниях в профильном комитете с участием Йеллен, при том, что «никто не оспаривает повышение ставки в декабре, слишком много изменилось на глобальных рынках, а это ударило и по биржам США». Поэтому конгрессмены попросили Йеллен внимательнее относиться к глобальным запросам.

Дата: 2017/03/03 23:46

Раздел: Экономика

Просмотров:

158

 Новости друзей

...

Другие новости раздела

gotowall.com20120102_053922_136511

В Турции заявляют о последней стадии прокладки ж/д Баку-Тбилиси-Карс

На саммите ОЭС рассчитывали также на реализацию проекта Карс-Игдыр-Нахчыван

minval.az-default-thumbnail

Центробанк установил курс доллара на 6 марта

Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 6 марта 2017 года.

Neft

Цена нефти марки Brent составляет $55, Azeri Light — $56 за баррель

Азербайджанская нефть подешевела

doll

Доллар и евро незначительно подорожали

Манат удешевляется

d785d53b8f6c7eb81d2875a57449d30e

Баррель рухнул

Цены на нефть упали до минимума с середины февраля

Azerbaijani-Manat

В Азербайджане сократился объем денежной массы

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 6 млрд 987 млн манатов на 28 февраля 2017 года, сообщили

neft_21

Нефть марки Brent подешевела, Azeri Light — подорожала

Азербайджанская нефть подорожала

evro

Официальный курс маната к доллару и евро на 2 марта

Евро подешевел

muzakire_010217__(1)

Азербайджан, Казахстан и Грузия достигли соглашения по тарифам на перевозки

По итогам двухдневной встречи был подписан протокол