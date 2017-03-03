В ФРС США, скорее всего, поднимут базовую ставку

ФРС с большой долей вероятности поднимет базовую ставку в марте текущего года, об этом в рамках выступления для глав компаний в Чикаго заявила глава американского регулятора Джанет Йеллен.

«Действительно, на нашей встрече комитета (по открытым рынкам) позже в этом месяце мы будем оценивать уровень безработицы и инфляции и, если рынок будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, вероятно будет уместна корректировка ставки», — сказала она (цитата по «Прайму»).

Она также добавила, что регулятор в области корректировки ставки будет двигаться быстрее, чем в предыдущие годы.

Сейчас учетная ставка ФРС составляет 0,5-0,75%. ФРС США на заседании комитета по открытым рынкам лишь в декабре ограничилась «сигнальным» повышением базовой ставки. Это стало вторым повышением с 29 июня 2006 года. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

В конце прошлого года регулятор объявил, что планирует довести базовую ставку до 1,5% в 2016 году и до 2,5% в 2017 году. Однако, как заметила конгрессмен от штата Висконсин Гвен Мур на слушаниях в профильном комитете с участием Йеллен, при том, что «никто не оспаривает повышение ставки в декабре, слишком много изменилось на глобальных рынках, а это ударило и по биржам США». Поэтому конгрессмены попросили Йеллен внимательнее относиться к глобальным запросам.