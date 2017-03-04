Работы по капитальному ремонту тренировочного центра «Зар» миротворческих подразделений министерства обороны Армении начались 3 феврали при поддержке США.

Об этом рассказал министр обороны Армении Виген Саркисян, передает «Российский Диалог».

«Учебный центр армянских миротворческих сил при содействии наших американских партнеров в ближайшие месяцы будет капитально отремонтирован и получит новый вид», — подчеркнул он.

По его словам, в центре будет установлены лазерные стрелковые тренажеры, комплексная тренировочная система, обеспечивающая реалистическую имитацию боевых действий для солдат.