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Изменено место содержания под стражей блогера Мехмана Гусейнова. Согласно информации издания Lent.az, он переведен в расположенный в Шувелянах СИЗО номер 3.

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