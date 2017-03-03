Изменено место содержания под стражей блогера Мехмана Гусейнова. Согласно информации издания Lent.az, он переведен в расположенный в Шувелянах СИЗО номер 3.
Читайте также: Блогера Мехмана Гусейнова приговорили к 2-м годам лишения свободы.
Изменено место содержания под стражей блогера Мехмана Гусейнова. Согласно информации издания Lent.az, он переведен в расположенный в Шувелянах СИЗО номер 3.
Читайте также: Блогера Мехмана Гусейнова приговорили к 2-м годам лишения свободы.
Дата: 2017/03/03 22:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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