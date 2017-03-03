Изменено место содержания под стражей блогера Мехмана Гусейнова. Согласно информации издания Lent.az, он переведен в расположенный в Шувелянах СИЗО номер 3.

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