Взрывотехники ФСБ в салоне автомобиля в Дербенте (Дагестан) накануне обнаружили два самодельных взрывных устройства (СВУ), их уничтожили, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель Национального антитеррористического комитета в республике.

«Сотрудниками республиканских подразделений ФСБ и МВД России во дворе многоэтажного жилого дома на улице Оскара в городе Дербенте был обнаружен автомобиль с двумя самодельными бомбами и автоматом Калашникова внутри. Машина принадлежала боевику из так называемой «южной» бандгруппы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывотехники ФСБ вывезли взрывные устройства за город в специальном контейнере и подорвали. Их общая мощность составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте, отметил собеседник агентства.

Он добавил, что жертв и пострадавших при обезвреживании СВУ нет.

Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах сообщалось, что в четверг силовики в Дербенте недалеко от школы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль с взрывчаткой и автоматом Калашникова.