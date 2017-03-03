Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «мир сошел с ума», но страна способна дать адекватный ответ на попытки расколоть общество и не должна «пасть на колени». Об этом пишет РИА Новости.

«Иллюзий сегодня быть не должно: расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление, ни у кого не получится», — заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 100-летию образования белорусской милиции в Минске.

Президент отметил, что «каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше».

«Мы всем как кость в горле. А вокруг вы видите, что происходит: мир сошел с ума…. непонимание того, что происходит в нашей стране», — продолжил белорусский лидер. — «Мы не должны пасть на колени, мы должны удержать страну и защитить свой народ. Я уверен, что мы это сделаем».

«На подобные авантюры у нас всегда будет адекватный ответ», — подчеркнул он.