Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что пост главы государства никогда не был для него целью, и что он просто старался сделать жизнь на Украине лучше. Об этом он сделать страну лучше. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос харьковского школьника, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

Я не уверен, что ты должен поставить перед собой цель обязательно стать президентом. Могу тебе сказать совершенно откровенно, что и у меня такой цели точно не было. Я собирался сделать все, что от меня зависит, для того чтобы сделать Украину лучше. Я строил заводы, строил фабрики, создавал рабочие места, создавал достаточно большие бюджетные поступления, пытался реформировать страну в парламенте, — ответил Порошенко.