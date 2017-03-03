Реализация проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс подходит к концу.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

«Реализация проекта подходит к концу. Можно сказать, что он станет спасением и для Карса, и для всего региона», — цитирует А.Арслана агентство.

По его словам, Анкара выступает за продление железной дороги до Нахчывана, а далее до Ирана и Пакистана.

«Несколько дней назад я сопровождал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита в Пакистан, где проходил 13-й саммит Организации экономического сотрудничества. Лидеры всех 10 стран, с которыми провела встречи турецкая делегация, выразили надежду на то, что проекты железных дорог Баку-Тбилиси-Карс и Карс-Игдыр-Нахчыван будут реализованы в ближайшее время», — добавил Арслан.