«После длительного молчания Министерство обороны Армении наконец-то распространило информацию о том, что якобы 28 февраля во время выполнения инженерных работ на боевых позициях сработало взрывное устройство, в результате чего получили ранения военнослужащие срочной службы, которых затем доставили в военный госпиталь в Ереване. Информация была краткой, простой, не было приведено точных цифр».

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства обороны, подобной далекой от реальной ситуации на фронте и необъективной информацией военная структура Армении пытается избежать гнева общественности.

Согласно информации, в результате ответных действий нашей армии на провокации вооруженных сил Армении с 25 февраля по 2 марта включительно потери противника, включая убитых и раненых, достигли 30.