Трое военнослужащих получили осколочные ранения в результате подрыва взрывного устройства в одной из воинских частей Армении.

Инцидент произошел 28-го февраля примерно в 13:45 в ходе проведения солдатами-срочника инженерных работ на боевом посту оборонительного участка N-ской воинской части Минобороны Армении.

Военнослужащие были госпитализированы с осколочными ранениями различной степени тяжести в Центральный клинический военный госпиталь. Об этом “ФактИнфо” сообщили в Следственном комитете Армении. В ведомстве также проинформировали, что по данному факту шестым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 376( Халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) УК Армении. Ведется предварительное следствие.

Согласно информации издания Терт.ам, вследствие произошедшего военнослужащие, осуществляющие инженерные работы – Нарек Геворгович Григорян, Перч Арменович Габриелян и Эрик Самвелович Саакян получили осколочные ранения различной степени.

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