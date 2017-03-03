Доклад информационной миссии по политическим, экономическим и культурным связям межу Францией и Азербайджаном, созданной в Национальной Ассамблее Франции по инициативе некоторых проармянских депутатов в прошлом году для нанесения вреда французско-азербайджанским отношениям, был представлен президенту Ассамблеи. После презентации состоялась пресс-конференция.

Как пишет АЗЕРТАДЖ, проармянские депутаты, ради сокрытия пережитого ими краха, не пригласили на пресс-конференцию даже членов миссии. В пресс-конференции не приняли участие и армянские журналисты, не станут же они писать о крахе армянского лобби!

На пресс-конференции присутствовали всего 2-3 журналиста. Это свидетельствует о «важности» информационной миссии, созданной по инициативе проармянского депутата.

После предоставления информации о создании миссии, проармянский депутат Франсуа Рошеблан предоставил слово докладчику Жан-Луи Дестану.

Жан-Луи Дестан сначала предоставил общую информацию об Азербайджане. Он позитивно оценил французско-азербайджанские связи и, напомнив о взаимных официальных визитах президентов двух стран, отметил, что двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Жан-Луи Дестан также рассказал о позитивной воле и теплых отношениях во время посещения нашей страны в рамках миссии, довел до внимания высокий уровень экономических, политических и дипломатических связей между нашими странами.

Докладчик сообщил, что в начале прошлого века в нашей стране женщинам были предоставлены избирательные права, отметил, что Азербайджан – светское государство, важная страна для Франции в регионе Южного Кавказа.

Было отмечено, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, о котором не говорилось в докладе, является большой проблемой для азербайджанского народа, переживающего его тяжелые последствия. Подчеркивалось, что урегулирование конфликта важнее чем права человека и демократия. Было отмечено, что Азербайджан остается важнейшим партнером Франции на Южном Кавказе и нет никакой необходимости в пересмотре политических, экономических, дипломатических отношений между двумя странами.

Проармянский депутат Франсуа Рошеблан, уклонившись ответить на вопросы журналистов «Было ли важным для французов создание информационной миссии по поводу отношений Азербайджана и Франции?», «Беспокоят ли французов существующие отношения?», «Кому это было надо?», спешно покинул пресс-кронференцию.