Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы азербайджанских женщин медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» за плодотворную деятельность в общественной жизни страны и в связи с Международным женским днем 8 марта.

Другим распоряжением главы государства за плодотворную деятельность в сферах образования, здравоохранения и культуры в Азербайджане и в связи с Международным женским днем 8 марта почетных званий удостоены: «Заслуженный деятель искусств» -Джафарова Таира Энвер гызы, Алиева Фарах Ширмаммед гызы; «Заслуженный учитель» — Бабаева Айнур Ариф гызы, Гандилова Саадат Таги гызы; «Заслуженный врач» — Гулиева Рамелла Акиф гызы, Мамедова Сона Кейкавус гызы; «Заслуженный артист» — Гадимова Хумар Иттифаг гызы; «Заслуженный работник культуры» — Аббасова Гюльсара Вели гызы, Алиева Лейла Аждар гызы.