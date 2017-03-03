Польский евродепутат Януш Корвин-Миккэ (Janusz Korwin-Mikke) оскорбил женщин во время своего выступления в Европарламенте. Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, Лента.ру со ссылкой на The Independent.

«Конечно, женщины должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они слабее, меньше и менее умные», — заявил 74-летний политик.

В качестве объяснения своей позиции Корвин-Миккэ сообщил, что в топ-100 лучших шахматистов нет ни одной женщины.