Кабинет министров Украины отстранил от должности на время проведения расследования главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в коррупции. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.
Главе фискальной службы в четверг вечером вручили подозрение по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко. По информации адвоката Насирова, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает чиновника в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.
«Вчера НАБУ, которое занимается расследованием коррупции в высших эшелонах власти, вручило подозрение Роману Насирову. Я считаю, что мы должны отстранить на время проведения расследования его от исполнения обязанностей главы государственной фискальной службы. Это, в первую очередь, в интересах самого Насирова, чтобы следствие проходило максимально объективно. Поэтому я вношу такое предложение», — сказал министр финансов Украины Александр Данилюк перед принятием решения.
Он также предложил на время проведения следствия возложить обязанности главы ведомства на его заместителя Продана Мирослава.Премьер Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство заинтересовано в объективном расследовании данного дела. «Мы заинтересованы чтобы следствие было непредвзятым и эффективны. Решение принято», — сказал Гройсман.
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