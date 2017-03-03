Кабинет министров Украины отстранил от должности на время проведения расследования главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в коррупции. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.

Главе фискальной службы в четверг вечером вручили подозрение по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко. По информации адвоката Насирова, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает чиновника в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.

«Вчера НАБУ, которое занимается расследованием коррупции в высших эшелонах власти, вручило подозрение Роману Насирову. Я считаю, что мы должны отстранить на время проведения расследования его от исполнения обязанностей главы государственной фискальной службы. Это, в первую очередь, в интересах самого Насирова, чтобы следствие проходило максимально объективно. Поэтому я вношу такое предложение», — сказал министр финансов Украины Александр Данилюк перед принятием решения.