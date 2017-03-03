Сегодня в посольстве России состоялась церемония награждения проживающих в Азербайджане ветеранов памятным нагрудным знаком «75 лет битвы за Москву», сообщает Trend Life. Памятным знаком были награждены Фатима Саттарова и Дамед Набиев.

Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве России в Азербайджане Игорь Лобастов отметил, что нагрудный знак «75 лет битвы за Москву» учрежден правительством Москвы в ознаменование 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941 года и в память о подвиге участников обороны Москвы.

Он вручается ветеранам Великой Отечественной войны – участникам обороны столицы России, проживающим в Москве, других субъектах Российской Федерации, а также иностранных государствах.

Было подчеркнуто, что всего знак получат 10 тысяч ветеранов. 3980 из них проживают в Москве, остальные – в субъектах Российской Федерации, 19 – в иностранных государствах, в том числе двое – в Азербайджане. Средний возраст здравствующих и сегодня участников битвы под Москвой составляет 95 лет.

Далее Игорь Лобастов вручил Фатиме Саттаровой и Дамеду Набиеву памятный нагрудный знак, выразив глубокую признательность ветеранам за их подвиг.

Ветераны поблагодарили за внимание, а также рассказали о своем боевом пути.

Заместитель председателя Республиканской организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, полковник запаса Джалил Халилов поздравил ветеранов и пожелал им здоровья и долгих лет жизни.