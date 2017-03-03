В Киеве в пятницу, 3 марта, состоялась акция работниц секс-индустрии, выступающих против штрафов за занятие проституцией. Об этом сообщает «Корреспондент.net».

Участие в мероприятии приняли несколько десятков человек. По информации «Комсомольской правды в Украине», митингующие собрались у стен Верховной Рады, затем маршем прошли к зданию правительства, а после к администрации президента.

Многие были в масках, солнечных очках и строительных касках, некоторые держали в руках красные зонты (символ защиты от жестокости по отношению к проституткам). К ним, как отмечает Федеральное агентство новостей, также присоединились сотрудники различных правозащитных организаций, включая Amnesty International. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Карайте только за политическую проституцию!» и «Долой штрафы за проституцию, даешь легализацию!»