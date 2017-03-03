Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Петр Милюхин подорвался на мине в Сирии, с ранениями он был доставлен в Москву. Об этом передает «Газета.ру» со ссылкой на «Фонтанка.ру».

По данным издания, Милюхин пострадал около недели назад. В боях за Пальмиру он потерял ноги и глаз, подорвавшись на мине. На месте ему была оказана медицинская помощь, но после ухудшения состояния он был перевезен в Москву в военный госпиталь им. Бурденко.

«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», — сказали 3 марта в 56-м отделении госпиталя.

Отмечается, что Милюхин – первый российский генерал, который был ранен в Сирии.