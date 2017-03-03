В России идет подготовка к грядущим президентским выборам 2018 года. По мнению западных СМИ, российские власти задумываются о том, чтобы до выборов провести референдумы местного уровня и чуть скорректировать настроения россиян.

Как пишет politonline.ru со ссылкой на Stratfor, победа Путина на них сомнений не вызывает.

Фактически, президенту России не о чем беспокоиться — в стране просто нет достаточно сильных кандидатов, которые могли бы составить ему конкуренцию. Возможно, некое подобие конкуренции могли бы составить кандидаты от Коммунистической партии и оппозиции, но Зюганов от участия в выборах отказался, а Навальный не сможет участвовать из-за судимости, говорится в материале.

Проблемой может стать лишь не очень большая явка на выборы. Журналисты напоминают, что в 2016 году на парламентских выборах проголосовала лишь треть избирателей, тогда как традиционно на избирательные участки приходят 60-70% россиян.

Поэтому, Stratfor, молодёжь станут зазывать через социальные сети и с помощью видеоигр. Также идут разговоры об упрощении процесса голосования, чтобы желающие смогли отдать свой голос за пределами района прописки. Для контроля за выборами могут пригласить дополнительных наблюдателей.

В ряде российских городов также запланированы референдумы по местным вопросам с целью пробудить у народа интерес к российской политической системе и привести граждан на выборы в марте. Скорее всего, Кремль сделает всё возможное, чтобы народ выдал Путину безаппеляционный мандат на дальнейшее правление, подытоживает издание.

Собственно, в этой ситуации оппозиции трудно рассчитывать на что-либо принципиально иное. Директор Школы Гражданского лидерства Олег Козловский в этой связи отметил, что кандидату от оппозиции надо добиваться второго места по результатам голосования, так как вся президентская кампания — это возможность донесения взглядов оппозиции до избирателей и не более того.

Ранее во время заключительного заседания профессор Парижской школы международных отношений Мари Мендрас заявила, что европейским политикам очень тяжело работать с российской оппозицией из-за её раскола.

Причем сами оппозиционеры вряд ли обратили внимание на слова Медрас, ибо были слишком увлечены грызней друг с другом.

Сегодня опросы того же «Левады-центра» показывают, что Владимир Путин является беспрекословным лидером. На втором месте в рейтинге оказался премьер-министр Дмитрий Медведев (25%), а возглавил его действующий президент Владимир Путин (56,5%). За председателя ПАРНАС Михаила Касьянова отдали «голоса» всего 4,5% голосов респондентов»

Несмотря на все проблемы, россияне продолжают поддерживать свое правительство, констатировали ранее участники конференции Russian Economic Challenge, организованной Московским центром Карнеги.

Из опроса ВЦИОМ также следует, что к самим митингам россияне стали относиться более негативно, чем года три назад. Сегодня считают, что такие мероприятия могут привести к развалу общества считают уже 30% опрошенных, тогда как в 2012 году из было 22%. Из тех, кто считает митинги деструктивными — 42% москвичи и петербуржцы, селян — 27%.

«Ситуация повторяется далеко не в первый раз: низовой социальный протест либо отторгает внесистемную оппозицию, навязывающую людям свою повестку, либо быстро сводится к «междусобойчику» на двести человек, который можно наблюдать на сугубо политических акциях наших ультралибералов», сообщал Politonline. В таких условиях у оппозиции действительно не слишком много шансов предложить избирателям что-то принципиально значимое на выборах в марте.