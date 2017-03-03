Известный российский оппозиционный журналист Слава Рабинович на своей странице в Facebook пишет о том, что вот уже третья годовщина аннексии Крыма и в России, не заметили, как больше не режут слух следующие слова, несущиеся в эфирах радиоволн или с экранов телевизоров – «Меджлис крымскотатарского народа, экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации».

Рабинович вспоминает, как более двух лет назад, в феврале 2015 года, он участвовал в Сибирском экономическом форуме, на котором, кроме прочих, присутствовали бизнесмены, журналисты и дипломатические работники из Германии. И они тогда сказали, что, хотя им и не нравятся многие действия Путина, но, если кто-то начинает сравнивать Путина с Гитлером, то, по их мнению, разговор для них на этом месте будет окончен. «Немецкая политкорректность, замешанная на пост-гитлеровском немецком антинацистском синдроме, затмила им глаза и тогда, на Сибирском экономическом форуме, я публично и во всеуслышание им это высказал», – написал Рабинович.

По его словам, Путина можно и нужно сравнивать с Гитлером, с модификациями: плюс астрономическая коррупция и минус промышленность и автобаны и не только с Гитлером. «Аннексия Крыма – это аннексия Судетской области Гитлером, это аннексия стран Балтии и территорий Финляндии и Польши Сталиным. Запрет меджлиса крымскотатарского народа и объявление его экстремистской организацией – это методы и Гитлера, и Сталина. Осуждение и приговор Сенцову и Кольченко – это преступления и Гитлера, и Сталина. Почти официальное объявление всех несогласных «нацпредателями» – это в точности риторика и Гитлера, и Сталина. Политические убийства и политический террор против инакомыслящих – это деяния и Гитлера, и Сталина», – подытожил блогер.