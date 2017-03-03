Во время выполнения инженерных работ на боевых позициях 28 февраля из-за взрыва взрывного устройства получили ранения военнослужащие срочной службы.

Об этом news.am сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Военнослужащие получили осколочные ранения разной степени тяжести. Все они доставлены в Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении.

В шестом гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по 2 части 376 статьи УК Армении (небрежное отношение к воинской службе).