Обнародован состав сборной Азербайджана.

Как сообщает apasport.az, главный тренер нашей сборной Роберт Просинечки определился с составом на товарищескую игру со сборной Катара.

Хорватский специалист пригласил 23 игроков на встречу, которая состоится 9-го марта и четверо из них дебютанты.

Бразильский легионер «Карабаха» Ричард Алмейда натурализован и впервые вызван в сборную. Наряду с ним шанс впервые сыграть за основную сборную получили также Теллур Муталлимов, Аббас Гусейнов и Шахруддин Магомедалиев.

Вновь, как обычно в последнее время в составе сборной, которая поедет в Азию преобладают игроки «Карабаха». В Катар поедут 10 футболистов агдамского клуба. Кроме того, в состав сборной включены 6 футболистов «Габалы», 4 футболиста «Интера», 2 футболиста «Зиря», 1 футболист «Нефтчи».

Матч проводится не в «окне» ФИФА, поэтому Просинечки не вызвал в сборную наших игроков, выступающих в зарубежных клубах.

Отметим, что подготовка к игре с Катаром, которая состоится 9-го марта в Дохе, начнётся 6-го марта.

Состав сборной

Вратари: Шахруддин Магомедалиев («Карабах»), Анар Назиров («Зиря»), Салахет Агаев («Интер»)

Защитники: Тарлан Гулиев, Аббас Гусейнов (оба – «Интер»), Бедави Гусейнов, Рашад Садыхов, Ариф Дашдемиров (все – «Карабах»), Теллур Муталлимов, Урфан Аббасов, Магомед Мирзабеков (все – «Габала»),

Полузащитники: Руслан Абышев («Нефтчи»), Рахид Амиргулиев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Намик Алескеров (все – «Карабах»), Эльвин Мамедов («Зиря»), Джавид Гусейнов, Араз Абдуллаев (оба – «Габала»)

Нападающие: Агабала Рамазанов, Махир Мадатов (оба – «Карабах»), Руслан Курбанов («Габала»), Рауф Алиев («Интер»)