2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 86 лет. В последнее время экс-президент СССР неважно себя чувствует и редко появляется на публике. Dni.Ru выяснили, на что живет пенсионер Горбачев, удается ли ему сейчас зарабатывать деньги и почему он решил продать свой дом в Германии.

Интерес к материальному положению представителей власти не пропадает никогда. Не составляют исключения и бывшие руководители. Чем и за счет чего живут они сейчас, смогли ли накопить достаточный капитал для безбедной жизни на пенсии? Отмечающий сегодня свой день рождения Михаил Горбачев ассоциируется у граждан страны, в первую очередь, с перестройкой и попытками реформирования СССР. К чему привела его деятельность на посту первого и последнего президента великой страны хорошо известно. Горбачев стал последним представителем высшей власти Советского Союза, именно при нем государство перестало существовать и распалось.

ЗОЛОТО ПАРТИИ

Известно, что после правления Горбачева богатая страна осталась с огромным долгом, за время нахождения его у власти золотой запас СССР уменьшился в 10 раз, а внешний государственный долг вырос почти в три раза. В связи с этим в 90-е годы в прессе появилась версия огромных хищений в экономике страны и причастности к ним генсека КПСС. Дескать, Горбачев и его верные друзья похитили и тайком вывезли за границу «золото партии» – резервы СССР в валюте и драгоценностях в размере 11 миллиардов долларов.

Но как не была горяча эта, по большей части, выдуманная журналистами тема, она так и осталась одной из советских легенд. Ни следственным органам, ни независимым исследователям не удалось выйти на след «золота партии», которое, якобы, до сих пор хранится в зарубежных банках. Кстати, в 1992 году экс-президент СССР был допрошен следователем Генеральной прокуратуры по делу о финансах КПСС, но никакого результата этот допрос не принес. Так что, предположения о том, что Михаил Горбачев стал сказочно богат после ухода в отставку, не выдерживают никакой критики.

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

На сегодня единственным официально подтвержденным доходом экс-президента СССР является его пенсия по старости, а именно 40 минимальных размеров оплаты труда – 702 440 рублей. За годы, прошедшие после отставки, Горбачев, конечно же, заработал немало. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира (около 1 миллиона долларов).

Годом позже экс-президент Советского Союза создал некоммерческую организацию «Горбачев-Фонд» для проведения исследований социальных, экономических и политических проблем российской и мировой истории. Несмотря на то, что фонд позиционирует себя как неприбыльная организация, его президент Михаил Горбачев, вероятно, работает там вот уже почти 27 лет отнюдь не на общественных началах.

ЗВЕЗДА РЕКЛАМЫ

До последнего времени Михаил Горбачев читал лекции в российских и зарубежных институтах и университетах. Его гонорары не афишировались, но, можно предположить, что они были немалые – опыт и популярность Горбачева до сих пор востребованы в образовательной среде. Впрочем, как выяснилось, не только там, но и в рекламном бизнесе.

Можно только гадать, ради чего снимался известный политик в рекламе Pizza Hut, Louis Vuitton и железных дорог Австрии, но рекламные ролики с его участием набирали на видеохостингах миллионы просмотров. Гонорары за участие в рекламе известных личностей могут доходить до нескольких миллионов долларов, но сколько заработал Горбачев, снявшись в роликах пиццы, чемоданов и поездов, доподлинно неизвестно.

ШОУМЕН

В 2004 году последний советский лидер получил престижную музыкальную премию «Грэмми». Горбачев участвовал в записи музыкальной сказки Прокофьева «Петя и волк», а также ее продолжения «Волк и Петя». Компанию Михаилу Сергеевичу составили Билл Клинтон, Софи Лорен и Российский национальный оркестр.