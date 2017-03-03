Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 6 марта 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7548 маната.
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 6 марта 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7548 маната.
Дата: 2017/03/03 17:17
Раздел: Азербайджан, Экономика
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