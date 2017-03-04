Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выразил возмущение решением Европарламента о лишении лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен депутатского иммунитета.

«Политическое давление и произвол — это не демократия. В ЛДПР со дня основания считали, что западная демократия даёт только худшие образцы» — заявил лидер ЛДПР (цитата по «Парламентской газете»).

По его мнению, на Западе очень любят учить демократии Россию, но у себя в странах используют худшие приёмы тоталитарных государств для расправы с оппонентами.