Предполагается, что самоубийство совершено из-за внутрисемейного конфликта, произошедшего незадолго до наступления смерти женщины.

В Хазарском районе Баку женщина совершила самоубийство. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции указанного района. Сообщается, что в поселке Тюркян в собственном доме повесилась Рзаева Мансура Али гызы, 1975 года рождения. В полиции отметили, что на момент совершения суицида родные Рзаевой находились дома. Предполагается, что незадолго до суицида в семье Рзаевой произошел конфликт, что и могло послужить причиной самоубийства. Расследование по факту ведет прокуратура Хазарского района.