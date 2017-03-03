Предпринятая со стороны Вооруженных сил Армении провокация в зоне карабахского конфликта и проведение т.н. «референдума» на оккупированных территориях Азербайджана свидетельствуют о незаинтересованности Еревана в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявляет постпредство Азербайджана в ОБСЕ.

«Совершенная со стороны Вооруженных сил Армении 26 февраля провокация на линии фронта, сопровождавшаяся обстрелом позиций азербайджанской армии из тяжелой техники, не является случайностью», — отмечается в обращении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в связи с возникшей напряженностью в зоне карабахского конфликта, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Постпредство Азербайджана подчеркивает, что эти события являются составной частью проводимой руководством Армении политики, и предпринятая Ереваном провокация была направлена против предпринимаемых усилий по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

В заявлении также выражена позиция официального Баку на проведенный сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана «референдум» на оккупированных территориях. «Несмотря на резкую критику и непризнание мировым сообществом проведенного на оккупированных территориях Азербайджана т.н. «референдума», тем не менее, руководство Армении пошло на этот нелегитимный шаг. Подобного рода провокации демонстрируют незаинтересованность Еревана в политическом разрешении конфликта», — сказано в заявлении.

Постпредство Азербайджана подчеркивает, что власти Армении несколько месяцев пытаются формировать внутри страны мнение о том, что освобожденные Азербайджаном в результате апрельских боестолкновений оккупированные территории Еревану удастся вернуть обратно.

«Необходимо прекратить такую деятельность, которая направлена на затягивание конфликта и может привести к срыву мирного процесса. Азербайджан призывает членов ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ оказать давление на Армению и привлечь ее к участию субстативных переговорах», — сказано в обращении.