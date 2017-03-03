В Баку из магазина украден сейф.
Как сообщает Report, из магазина, расположенного на проспекте Г.Гараева 25/6, украден железный сейф, в котором находилось 13 500 манатов.
По факту ведется расследование.
В Баку из магазина украден сейф.
Как сообщает Report, из магазина, расположенного на проспекте Г.Гараева 25/6, украден железный сейф, в котором находилось 13 500 манатов.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/03/03 18:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
156
В связи с Международным женским днем
Данные Минобороны Азербайджана
Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.
Предполагается, что самоубийство совершено из-за внутрисемейного конфликта, произошедшего незадолго до наступления смерти женщины.
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 6 марта 2017 года.
Предпринятая со стороны Вооруженных сил Армении провокация в зоне карабахского конфликта и проведение т.н.
В Баку 5 детей отравились от лекарства.
4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.
«Финансирование всех пенсий завершится до праздника Новруз».