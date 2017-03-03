Иран начал на своей территории укладку рельсов железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), которая строится в рамках проекта международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает в пятницу IRNA.

Согласно сообщению, Азербайджан уже завершил строительство 8,5-километрового участка железной дороги до границы с Ираном.

«Теперь Ирану предстоит закончить укладку 2,5-километрового участка, чтобы завершить строительство железной дороги Астара-Астара», — говорится в сообщении.

Ранее президент «Иранской железной дороги» Саид Мохаммадзаде сказал, что железная дорога Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) будет сдана в эксплуатацию в марте. В настоящее время работы, которые включают в себя строительство железнодорожной станции и терминала для перевалки грузов, в иранской Астаре продолжаются ускоренными темпами.