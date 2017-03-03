По инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Москвой состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом, сообщает Минобороны.

«Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией», — подчеркнули в ведомстве.

Стороны обсудили проблемы обеспечения безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях, которое проводит Минобороны России.

Начальник Генштаба обратил внимание собеседника на озабоченность российской стороны существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи границ страны, а также развертыванием системы передового базирования объединенных вооруженных сил НАТО.

Кроме того, Герасимов проинформировал генерала Павела о ключевых международных мероприятиях и учениях, которое российское оборонное ведомство организует в 2017 году. Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов для снижения напряженности и стабилизации обстановки в Европе. Герасимов и Павел договорились о продолжении подобных контактов.