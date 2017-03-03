«Россия держит на постоянном контроле вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу на встрече с председателем Национального собрания Армении Галустом Саакяном.

«Вы знаете, насколько Россия относится к этому внимательно, и в рамках Венских договоренностей, и договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге», — сказал В.Володин, комментируя ранее поднятую в ходе дискуссии тему урегулирования в Нагорном Карабахе.

Председатель нижней палаты парламента РФ также отметил, что «многое сделано, чтобы этот конфликт максимально урегулировать, чтобы не было напряженности в Закавказье».

«Думаю, что только таким образом и только по такому пути надо идти, чтобы снять в целом напряжение», — добавил В.Володин.

Он также отметил, что «эта тема на постоянном контроле, мониторинге, учитывая, что такие вопросы не могут нас не беспокоить».