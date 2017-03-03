В Баку в пятницу состоялось V отчетно-выборное собрание Национального Паралимпийского комитета Азербайджана.

Ильгар Рагимов переизбран на пост президента комитета.

«По итогам заседания И.Рагимов был переизбран главой комитета на очередной четырехлетний период. Первым вице-президентом Национального Паралимпийского комитета избран Натиг Гасымов, вице-президентом – Ильхам Закиев», — отметили в комитете.

Кроме этого, на заседании был обсужден план подготовки азербайджанских паралимпийских к XVI Летним Паралимпийским играм в Японии в 2020 году.

Отметим, что двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев празднует сегодня свой 37-ой день рождения.