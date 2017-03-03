Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Германию в применении двойных стандартов из-за отмены властями выступления турецкого министра юстиции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Если Германия хочет поддерживать отношения с Турцией, она должна научиться себя вести», — приводит агентство слова Чавушоглу.

Власти немецкого города Гаггенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг отменили выступление турецкого министра юстиции Бекира Боздага, которое должно было состояться в четверг вечером. Боздаг назвал это неприемлемым и заявил, что отменяет встречу с немецким коллегой Хайко Маасом.

Ранее несколько турецких министров, включая глав Минюста и Минэкономики, заявили о намерении посетить Германию, где проживает многочисленная турецкая диаспора, накануне референдума по пакету изменений в конституцию Турции. Высший избирательный совет Турции назначил дату референдума на 16 апреля. На нем гражданам предстоит выразить свое отношение к изменению формы правления в Турции с парламентской на президентскую. Конституционные изменения уже одобрены парламентом и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Отношения между Берлином и Анкарой вновь обострились после ареста в понедельник в Стамбуле немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля. Он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Анкары освобождения Юджеля и соблюдения свободы СМИ.