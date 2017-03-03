Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к своей азербайджанской коллеге Эльмире Сулеймановой с просьбой проверить условия содержания находящегося в заключении в Азербайджане блогера Александра Лапшина, передает РИА Новости.

«Журналисты – особое профессиональное сообщество, которое работает в зоне риска и требует особого внимания и уважения. В случае с нашим журналистом (Лапшиным – ред.), который был передан из Белоруссии в Азербайджан, я выступила с заявлением. Жаль, что коллеги из Азербайджана не прислушались. Буду обращаться к азербайджанскому омбудсмену с тем, чтобы она смогла посетить нашего гражданина и убедиться, что он не нуждается в медицинской помощи и не имеет жалоб на условия содержания под стражей», — сказала Москалькова, которая принимает участие в 4-м Международном симпозиуме институтов омбудсмена в Анкаре.