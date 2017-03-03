4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В течение дня местами возможны дожди. Ночью и утром будет слабый туман. Южный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-65%.

В районах Азербайджана местами будут дожди, в горных и предгорных районах ожидаются снег и туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

С полудня 4 марта до 6 марта на территории страны ожидается нестабильная погода, временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – снег. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-5 градусов.