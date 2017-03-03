«Ряд законодательных актов – об открытой валютной позиции и рисках, классификации активов подготовлен палатой в новой редакции. Палата направила эти законодательные акты банкам. Мы получаем от банков предложения по данным законодательным актам и обсуждаем их с банками на уровне экспертных групп. После обсуждения предложений формируется окончательный вариант, который мы обсуждаем уже вместе с палатой».
Дата: 2017/03/03 13:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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