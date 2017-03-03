Вступило в силу право Палаты по надзору за финансовыми рынками принимать законодательные акты.

Об этом АПА cообщил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

«Ряд законодательных актов – об открытой валютной позиции и рисках, классификации активов подготовлен палатой в новой редакции. Палата направила эти законодательные акты банкам. Мы получаем от банков предложения по данным законодательным актам и обсуждаем их с банками на уровне экспертных групп. После обсуждения предложений формируется окончательный вариант, который мы обсуждаем уже вместе с палатой».