Известный блогер Мехман Гусейнов был арестован в зале суда.

Как передает Lent.az, Сураханский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Отметим, что недавно М.Гусейнов был задержан. Он заявил о том, что подвергся давлению в Управлении полиции Насиминского района. После этого начальник Управления полиции Насиминского района Муса Мусаев подал на него в суд.

Напомним также, что после своего недавнего задержания блогер заявлял: «На меня напали человек 8, заклеили рот, надели на голову мешок, пытали электрошокером и запихали в машину. По дороге меня были и я чувствовал, что из носа идет кровь. Они видимо надеялись, что я стану умолять и просить о пощаде, но я этого не сделал. Меня привезли куда- то, всячески издевались и оскорбляли. Я им заявил, что бы вы со мной не сделали, я от своей работы не откажусь».

Комментируя обвинения блогера руководитель пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что слова Мехмана Гусейнова являются ложью:

«В органах полиции не избивают людей и не бьют их элетрошокером. Мехман Гусейнов все это выдумал, это сказки и клевета. За это сотрудники полиции могут подать в суд на Мехмана, но они демонстрируют свой гуманизм и не делают подобного. Кто такой Мехман Гусейнов, что его так рекламируют? Ежедневно десятки людей задерживают за нарушение порядка и штрафуют. Мехман также был оштрафован за нарушение порядка», — резюмировал Захидов.