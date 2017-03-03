На YouTube-канале The Ellen Show Эллен ДеДженерес был обнародован новый трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом и Хавьером Бардемом в главных ролях.

За первые сутки ролик успел собрать на видеохостинге более 1,6 миллионов просмотров.

Двухминутное видео демонстрирует главного героя фильма Джека Воробья (Джонни Депп) и его антагониста — устрашающего капитана Салазара. На помощь в борьбе с грозным противником герою приходят астроном Карина Смит (Кая Скоделарио) и моряк Генри (Брентон Туэйтс).

В ролях в фильме также снялись Орландо Блум, Джеффри Раш, Дэвид Уэнэм и Стивен Грэм. Режиссерами фильма выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

Выход фильма на широкие экраны ожидается 26 мая этого года.