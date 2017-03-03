Внефракционный нардеп Рады Надежда Савченко в интервью Dagens Nyheter заявила, что ей всё равно, когда её называют предателем:

— Я не обращаю внимания на мнение украинских политиков, потому что они клоуны. Конечно, для многих украинских политиков невыгодно, чтобы я была героем. Чем чаще они называют меня предателем, тем больше они доказывают, как боятся, что у них есть я, — заявила она.

Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Андрей Денисенко попросил отсадить от него Савченко. Он также пообещал подать соответствующее заявление в аппарат Рады.